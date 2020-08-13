Сборная России поздравила сестер Авериных с днем рождения
19:41
Сборная России по футболу поздравила Дину и Арину Авериных. Сегодня сестрам-близнецам, известным гимнастками исполнилось 22 года.
? Максимально сконцентрированы ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 13, 2020
Пятница, 20:00, #СпартакАхмат. pic.twitter.com/FCeivJPJnF
«Поздравляем Дину и Арину Авериных с днем рождения, — говорится в сообщении официального Twitter сборной. — Девчонки, спасибо вам за постоянную поддержку и теплое отношение. Успехов вам, побед и всего хорошего».
Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, семикратная чемпионка Европы. В активе Дины Авериной 13 золотых медалей на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы.
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