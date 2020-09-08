Источник: РФС может поменять стадион на два ближайших домашних матча в Лиге наций

Российский футбольный союз остался не очень доволен стадионом «Динамо», на котором прошел матч 1-го тура Лиги наций против Сербии (3:1), утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, во время игры с Сербией случилось довольно много накладок, которые можно было бы избежать при правильной подготовке. Среди претензий — плохо организованная логистика, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; отсутствие ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций, проблемы с коммуникацией с местной службой безопасности, реклама сторонних спонсоров.

При этом, Telegram-канал утверждает, что стоимость аренды стадиона «Динамо» сопоставима с «Лужниками».

Теперь же в РФС задумались о переносе следующих матчей в Подмосковье (например, в Химки) или какой-нибудь ближайший регион. Тем более, если УЕФА не разрешит проводить матчи с болельщиками.

11 октября и 14 октября сборной России предстоят домашние игры Лиги наций против Турции и Венгрии.