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Источник: РФС может поменять стадион на два ближайших домашних матча в Лиге наций

10:05
3 сентября. Москва. Россия — Сербия — 3:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 сентября. Москва. Россия — Сербия — 3:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз остался не очень доволен стадионом «Динамо», на котором прошел матч 1-го тура Лиги наций против Сербии (3:1), утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, во время игры с Сербией случилось довольно много накладок, которые можно было бы избежать при правильной подготовке. Среди претензий — плохо организованная логистика, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; отсутствие ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций, проблемы с коммуникацией с местной службой безопасности, реклама сторонних спонсоров.

При этом, Telegram-канал утверждает, что стоимость аренды стадиона «Динамо» сопоставима с «Лужниками».

Теперь же в РФС задумались о переносе следующих матчей в Подмосковье (например, в Химки) или какой-нибудь ближайший регион. Тем более, если УЕФА не разрешит проводить матчи с болельщиками.

11 октября и 14 октября сборной России предстоят домашние игры Лиги наций против Турции и Венгрии.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1333

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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