Баринов рассказал о встрече с Карпиным

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как прошла встреча с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Готов к сборной? Общался с Карпиным?

— Общался-общался, — подтвердил Баринов «СЭ».

— Ждешь завтра вызова?

— Не знаю, как тренер решит, так и будет.

— Говорят, что сборной не хватает харизматиков — ты как раз такой...

— Значит буду в сборной (улыбается).

— Готов брать ответственность на себя, быть лидером?

— Конечно, готов к этому. Мне кажется, я всегда стараюсь быть лидером на поле.