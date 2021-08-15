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Баринов рассказал о встрече с Карпиным

21:09
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как прошла встреча с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Готов к сборной? Общался с Карпиным?

— Общался-общался, — подтвердил Баринов «СЭ».

— Ждешь завтра вызова?

— Не знаю, как тренер решит, так и будет.

— Говорят, что сборной не хватает харизматиков — ты как раз такой...

— Значит буду в сборной (улыбается).

— Готов брать ответственность на себя, быть лидером?

— Конечно, готов к этому. Мне кажется, я всегда стараюсь быть лидером на поле.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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