Баринов рассказал о встрече с Карпиным
21:09
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как прошла встреча с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
— Готов к сборной? Общался с Карпиным?
— Общался-общался, — подтвердил Баринов «СЭ».
— Ждешь завтра вызова?
— Не знаю, как тренер решит, так и будет.
— Говорят, что сборной не хватает харизматиков — ты как раз такой...
— Значит буду в сборной (улыбается).
— Готов брать ответственность на себя, быть лидером?
— Конечно, готов к этому. Мне кажется, я всегда стараюсь быть лидером на поле.
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