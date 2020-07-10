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«С благодарностью и гордостью вспоминаем великую победу». Черчесов — об успехе сборной СССР на Евро-1960

10 июля 2020, 17:52
СССР — Югославия, финал ЧЕ-1960. Фото Twitter.
СССР — Югославия, финал ЧЕ-1960. Фото Twitter.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года. 60 лет назад советская команда в финале обыграла сборную Югославии (2:1 д. в.).

«60 лет назад сборная СССР завоевала золотые медали Кубка Европы, — написал Черчесов в Instagram. — С благодарностью и гордостью вспоминаем сейчас ту великую победу. На открытии экспозиции, посвященной Славе Метревели. Сочи».

В финальном матче в составе сборной СССР голы на свой счет записали Слава Метревели и Виктор Понедельник.

За свою историю советская команда стала трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и дважды завоевала золото Олимпийских игр.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCdyHfdD4VU/

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