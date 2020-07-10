Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года. 60 лет назад советская команда в финале обыграла сборную Югославии (2:1 д. в.).

«60 лет назад сборная СССР завоевала золотые медали Кубка Европы, — написал Черчесов в Instagram. — С благодарностью и гордостью вспоминаем сейчас ту великую победу. На открытии экспозиции, посвященной Славе Метревели. Сочи».

В финальном матче в составе сборной СССР голы на свой счет записали Слава Метревели и Виктор Понедельник.

За свою историю советская команда стала трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и дважды завоевала золото Олимпийских игр.