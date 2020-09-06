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Россия получила шанс на вторую корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022

21:40
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Фото Reuters
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Фото Reuters
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Сборная России поднимется минимум на три позиции в сентябрьском рейтинге ФИФА и войдет в двадцатку лучших европейских сборных. За два матча Лиги наций она обошла Ирландию, Северную Ирландию и Румынию. Рейтинг должен быть официально опубликован 17 сентября.

В данный момент наша национальная команда занимает 20-е место среди европейцев с 1485 очками (летом мы находились на 23-м). В зависимости от исхода других встреч ближайших суток в ЛН россияне могут подняться еще на одну-две позиции.

Если место в двадцатке лучших европейских сборных удастся удержать за шесть предстоящих в октябре-ноябре матчей (4 в Лиге наций, а также товарищеские с Молдавией и Швецией), то нас посеют во второй корзине отборочного турнира ЧМ-2022. Для этого, вероятно, потребуется одержать победы как минимум в трех из этих шести игр. (Юрий Плохотниченко)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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