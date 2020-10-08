Нападающий Артем Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на товарищеский матч со Швецией. Для форварда эта игра стала 17-й в качестве капитана национальной команды.

По этому показателю Дзюба сравнялся с Сергеем Семаком и Василием Березуцким.

Дзюба дебютировал в сборной 11 ноября 2011 года с Грецией (1:1), а впервые надел капитанскую повязку 7 сентября 2018 года в игре с Турцией (2:1).

Рекорд по количеству игр в качестве капитана сборной России с большим отрывом удерживает Виктор Онопко — 86. В топ также входят Андрей Аршавин (39), Алексей Смертин (20), Игорь Акинфеев и Роман Широков (по 19).