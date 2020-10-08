Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Швеция: Дзюба догнал Семака и Березуцкого по матчам в качестве капитана сборной

19:20
Артем Дзюба. Фото AFP
Артем Дзюба. Фото AFP
Теги:

Нападающий Артем Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на товарищеский матч со Швецией. Для форварда эта игра стала 17-й в качестве капитана национальной команды.

По этому показателю Дзюба сравнялся с Сергеем Семаком и Василием Березуцким.

Дзюба дебютировал в сборной 11 ноября 2011 года с Грецией (1:1), а впервые надел капитанскую повязку 7 сентября 2018 года в игре с Турцией (2:1).

Рекорд по количеству игр в качестве капитана сборной России с большим отрывом удерживает Виктор Онопко — 86. В топ также входят Андрей Аршавин (39), Алексей Смертин (20), Игорь Акинфеев и Роман Широков (по 19).

Россия — Швеция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир