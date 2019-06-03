Россия – "Чертаново": еще три гола после перерыва и промах Смолова

Сборная России забила три гола во втором тайме товарищеского матча с клубом ФНЛ "Чертаново" и довела счет до 6:0. В первой половине мячами отметились Артем Дзюба (7-я минута), Антон Миранчук (28-я) и Александр Головин (44-я). После перерыва – Федор Смолов (47-я), Федор Чалов (62-я) и Резиуан Мирзов (79-я).

При этом Смолов, который в перерыве принял капитанскую повязку у Дзюбы, не смог завершить еще одну опасную атаку. Форвард промахнулся с близкого расстояния.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры на базе национальной команды в Новогорске.