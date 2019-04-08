Ромащенко - о Кокорине и Мамаеве: "Надеюсь, тема в скором времени разрешится, и они вернутся к нормальной жизни и профессиональным обязанностям"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался о ситуации нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он выразил надежду, что эта тема в скором времени разрешится, и они смогут вернуться к нормальной жизни и своим профессиональным обязанностям.

– Спрошу вас не как тренера сборной. Каково ваше отношение к печальной истории Мамаева и Кокорина и не явилась ли тревожным звонком их шумная вечеринка в Монако?

– Отношение негативное, потому что мне жаль ребят, которые оказались, как потом выяснилось, не в то время, не в том месте. Жаль их, потому что догадываюсь из репортажей, с чем им приходится сталкиваться и с чем они уже столкнулись. Это целая цепочка каких-то предысторий, которые с ними были связаны. И как апогей этот день, когда все закольцевалось.

Не хотел бы подробно об этом говорить, просто надеюсь, что эта тема в скором времени разрешится, и они смогут вернуться к нормальной жизни и своим профессиональным обязанностям. (Александр Львов)

Полностью интервью Мирослава Ромащенко - здесь