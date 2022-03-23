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Сегодня, 19:25

РФС может подать в CAS еще по одному иску против ФИФА и УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
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РФС рассматривает вариант подачи в CAS дополнительных исков против ФИФА и УЕФА, утверждает «РБ Спорт».

Ранее международные организации временно отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. РФС обращался в CAS с апелляцией на эти решения.

Сейчас Российский футбольный союз рассматривает возможность подачи еще по одному иску против ФИФА и УЕФА. Причина: приостановка выплат на специальные детско-юношеские программы, которые были запущены в России как раз по инициативе международных организаций. У РФС с ФИФА и УЕФА подписаны контракты на эти выплаты.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-mozhet-podat-v-cas-eshhe-po-odnomu-isku-protiv-fifa-i-uefa/
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