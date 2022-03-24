Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о сборе национальной команды.

— Нужна ли сейчас вообще сборная России стране?

— Сборная России, конечно же, нужна болельщикам и стране. Но то, что они сейчас собрались, особенно младшие года, для меня это немного странно. Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развивалась бы команда. Хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 годов, но для меня непонятно, для чего мы собрались. У нас Васильев мог сыграть за «Оренбург» еще один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно.

— То есть вы против, чтобы сборная распускалась, но сбор сейчас не имеет смысла?

— Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла.