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«Будет суперзвездой, тогда и посмотрю на него». Карпин ответил на вопрос о шансах Пиняева на попадание в сборную

Карпин назвал игроков, которых не смог позвать на сбор сборной России
Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не смог вызвать на мартовский сбор национальной команды всех игроков, которых хотел.

— Ребята сохранили требования, которые были раньше в сборной. Сергеева пинал? Жирок надо убавить.

— Было желание попробовать еще больше игроков?

— Было и есть. Но как их всех тренировать? Тренировать 30 человек невозможно. Этот сбор с акцентом на людей, которые уже были в сборной. Хотелось посмотреть Облякова.

— Нет желания посмотреть — особенно на Пиняева — из молодежки?

— Когда будет суперзвездой, тогда и посмотрю на него.

Валерий Карпин
Иван Обляков
Иван Сергеев
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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