«Будет суперзвездой, тогда и посмотрю на него». Карпин ответил на вопрос о шансах Пиняева на попадание в сборную

Карпин назвал игроков, которых не смог позвать на сбор сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не смог вызвать на мартовский сбор национальной команды всех игроков, которых хотел.

— Ребята сохранили требования, которые были раньше в сборной. Сергеева пинал? Жирок надо убавить.

— Было желание попробовать еще больше игроков?

— Было и есть. Но как их всех тренировать? Тренировать 30 человек невозможно. Этот сбор с акцентом на людей, которые уже были в сборной. Хотелось посмотреть Облякова.

— Нет желания посмотреть — особенно на Пиняева — из молодежки?

— Когда будет суперзвездой, тогда и посмотрю на него.