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Радимов считает, что новый тренер сборной России должен быть русскоязычным и эмоциональным

11:27
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Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов, в настоящий момент возглавляющий «Зенит-2», рассказал о своих ожиданиях по кандидатуре на пост главного тренера национальной команды.

«Я считаю, что тренер должен быть русскоязычным и эмоциональным. Из тех, кто мне приходит прямо сейчас в голову — две кандидатуры. Первая — Валерий Карпин, а вторая — Андрей Талалаев. Это два тренера, которые могут сейчас встряхнуть команду», — сказал Радимов.

Напомним, что пост главного тренера сборной России является вакантным после ухода Станислава Черчесова.

Полностью интервью с Радимовым читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

(Евгений Черепанов)

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости