Радимов считает, что новый тренер сборной России должен быть русскоязычным и эмоциональным

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов, в настоящий момент возглавляющий «Зенит-2», рассказал о своих ожиданиях по кандидатуре на пост главного тренера национальной команды.

«Я считаю, что тренер должен быть русскоязычным и эмоциональным. Из тех, кто мне приходит прямо сейчас в голову — две кандидатуры. Первая — Валерий Карпин, а вторая — Андрей Талалаев. Это два тренера, которые могут сейчас встряхнуть команду», — сказал Радимов.

Напомним, что пост главного тренера сборной России является вакантным после ухода Станислава Черчесова.

Полностью интервью с Радимовым читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

(Евгений Черепанов)