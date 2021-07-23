Радимов считает, что новый тренер сборной России должен быть русскоязычным и эмоциональным
11:27
Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов, в настоящий момент возглавляющий «Зенит-2», рассказал о своих ожиданиях по кандидатуре на пост главного тренера национальной команды.
«Я считаю, что тренер должен быть русскоязычным и эмоциональным. Из тех, кто мне приходит прямо сейчас в голову — две кандидатуры. Первая — Валерий Карпин, а вторая — Андрей Талалаев. Это два тренера, которые могут сейчас встряхнуть команду», — сказал Радимов.
Напомним, что пост главного тренера сборной России является вакантным после ухода Станислава Черчесова.
Полностью интервью с Радимовым читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».
(Евгений Черепанов)
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