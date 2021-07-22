Мать Радимова: «Сборные России и Германии — это как «Мерседес» и «Запорожец»

Светлана Радимова, мать бывшего полузащитника сборной России Владислава Радимова, рассказала о матче сборной России на групповом этапе Евро-1996 против Германии (0:3).

«Был такой матч, мы ездили на чемпионат Европы в 1996 году, и они играли в Манчестере. Играла наша сборная и сборная Германии. И сборная Германии их так возила, они так проиграли… Это как будто бы по полю ездили «Мерседес» и «Запорожец», и они соревновались.

Это было так видно, и когда ты видишь, что твой ребенок мучается на этом поле, что ему так тяжело… Я вот так же, как сейчас, просто не смогла досмотреть до конца, я вышла в подтрибунное помещение, стояла и рыдала. Какой-то мужчина проходит и говорит: «Вам плохо?» Я говорю: «Мне очень плохо». — «У вас что-то случилось?» — «Нет, не у меня. У нас».

На трибуне, правда, их так поддерживали, мы кричали: «Мальчишки, давайте, вперед! Мы их в сорок пятом разбили, а вы тут не можете!» Но ничего не помогло. Этот матч, конечно, забыть невозможно. Это было ужасно. Когда ты не можешь помочь своему ребенку», — рассказала Светлана Радимова в подкасте «Мама знает все».

В составе сборной России Радимов сыграл 33 матча и забил 3 мяча. Он был участником Евро-1996 и Евро-2004.