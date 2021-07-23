Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) не может договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.

Переговоры 58-летнего немецкого тренера с РФС по поводу должности главного тренера сборной России находятся в тупике.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.

В настоящий момент Кунц выступает со сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии (2:4).