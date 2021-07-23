Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик
12:28
Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) не может договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.
Переговоры 58-летнего немецкого тренера с РФС по поводу должности главного тренера сборной России находятся в тупике.
Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).
8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.
В настоящий момент Кунц выступает со сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии (2:4).
Результаты опроса
проголосовало: 72680Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Виллаш-Боаш
2.8%
Карпин
23.4%
Лев
14.4%
Петкович
7.8%
Семак
5.4%
Слуцкий
8.2%
Тедеско
8.6%
другой топовый иностранец
6.5%
другой молодой иностранец
3.4%
другой свободный россиянин
15.4%
другой тренер клуба РПЛ
4.0%
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