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Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик

12:28
Штефан Кунц. Фото Getty Images
Штефан Кунц. Фото Getty Images
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Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) не может договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.

Переговоры 58-летнего немецкого тренера с РФС по поводу должности главного тренера сборной России находятся в тупике.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.

В настоящий момент Кунц выступает со сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии (2:4).

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Максим Алланазаров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости