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1 марта, 12:43

Представитель Захаряна: «Арсен хотел приехать в сборную России»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» высказался о попадании футболиста в расширенный список сборной России на матчи против Сербии и Парагвая.

«Замечательно! Было бы удивительно, если бы его там не было (смеется), потому что если человек играет в ла лиге, 28 матчей и его там не было… Наверное, тренер сборной хочет посмотреть, как он после определенного отсутствия в сборной. Тем более такие матчи с хорошими соперниками.

Арсен хотел поехать в сборную. Определенное время не вызывался. Для него это некая эмоциональная перезагрузка будет. Ведь они играют в режиме нон-стоп раз в три дня. Эмоционально и физически устали. Тут есть возможность поехать в сборную, домой, увидеть ребят! Если в окончательный список попадет, конечно, это будет со всех сторон положительный момент», — сказал Голубин «СЭ».

Товарищеская игра между сборными России и Сербии состоится 21 марта, матч с национальной командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Арсен Захарян
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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