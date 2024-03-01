Лунев, Кузяев, Головин и Захарян — в расширенном составе сборной России на мартовский сбор

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды из 38 игроков на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск. Учебно-тренировочный сбор начнется в Новогорске 14-15 марта.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все — «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Перед матчем с Сербией запланирована автограф-сессия, на которую РФС пригласит сербских футболистов Милоша Красича, Неманью Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и режиссера Эмира Кустурицу.

В предыщем матче сборная России 20 ноября 2023 года в товарищеском матче обыграла Кубу со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.