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Вакансия главного тренера сборной России появилась на сайте для поиска работы

19:25
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На сайте для поиска работы SuperJob появилась вакансия «главный тренер сборной России по футболу». Успешному кандидату обещают работу в дружном коллективе амбициозных профессионалов и высококонкурентную заработную плату.

В обязанности сотрудника входит следующее: «Организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года (срок пребывания минимум 3 недели, в идеале — 4)».

От кандидата требуется: опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с «золотым активом», умение мотивировать команду и работать в кризисных ситуациях, а также опыт работы на аналогичной должности от трех лет.

8 июля РФС объявил о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://russia.superjob.ru/vakansii/glavnyj-trener-sbornoj-rossii-po-futbolu-38022068.html

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