Полузащитник сборной Ирака: «Думаю, Пиняев перейдет в «Манчестер Юнайтед» и будет разрывать АПЛ»

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид оценил перспективы полузащитника «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Сергей Пиняев — лучший футболист сборной России. Он очень хорош, топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера. Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед»? Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать АПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Рашида.

В товарищеском матче Россия — Ирак (2:0) Сергей Пиняев забил дебютный мяч за национальную команду и стал самым молодым автором гола в истории российской сборной.