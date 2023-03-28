Колосков: «Дзюба отнимал бы игровое время у таких, как Пиняев. Карпин правильно его не вызывает»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отнимал бы игровую практику у молодых форвардов сборной России.

«Рекорд Дзюбы? Артем отнимал бы игровое время у таких, как Пиняев. Карпин правильно его не вызывает. Надо было раньше все рекорды устанавливать. Сборная России существует не для индивидуальных достижений», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).