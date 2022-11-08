Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России.

— В матче со сборной Киргизии жаловались на газон. Не боитесь, что будет такое с Таджикистаном и Узбекистаном?

— Надеюсь, будет хорошее поле. Посмотрим.

— Нужны ли такие матчи?

— Нужны, потому что это матчи за сборную!

— Списывались ли с другими игроками?

— Я ни с кем на эту тему не общался.

— Говорят, что сейчас газон на «ВТБ Арене» не самого лучшего качества. Как бы вы оценили качество газона? Говорят, что будут перестилать.

— Будет отлично. Газон не прям хорошего качества, но 13 посмотрим, какое поле будет.

— Знали ли вы, что сборная Узбекистана выше, чем сборная Грузии?

— Честно, на рейтинги особа никогда не смотрел. Какая разница? Мы представляем сборную России, надо достойно играть.

Сборная России проведет товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.