Защитник «Динамо» Кутицкий объяснил, почему вызов в молодежную сборную России может быть полезен

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал «СЭ» свой вызов в молодежную сборную России.

«Нужно поддерживать форму. Будут еще две игры в Кубке же. А почему бы и не сыграть? Всегда надо поддерживать форму, набирать обороты. Если мы сыграем с Сербией и покажем хороший футбол — кто-то будет о нас говорить по-другому», — сказал Кутицкий «СЭ».

Молодежная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде. В его рамках команды сыграет один контрольный матч, соперник будет сообщен дополнительно.