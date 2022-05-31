Полузащитник Денис Черышев рассказал о своем отношении к отстранению российских клубов и сборных от международных турниров.

«Очень надеюсь, что это временно. Играть за сборную России на чемпионате мира или Европы — мечта любого футболиста и большая честь. Слава богу, что мне удалось поиграть на домашнем ЧМ и на Евро. Это незабываемые эмоции, и их хочется испытать снова. В этой связи очень жалко девчонок из женской сборной России, которые этим летом должны были играть на Евро в Англии. Да и мужская сборная имела все шансы пробиться на чемпионат мира. Теперь все, что нам остается, — работать, ждать и надеяться на то, что нас вернут на международную арену», — цитируют «Известия» Черышева.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за этого в марте национальная команда не смогла сыграть в стыковых матчах за право участвовать в финальной стадии ЧМ-2022.

В начале мая УЕФА объявил об исключении российских команд из числа участников еврокубков в сезоне-2022/23. Сборная России лишилась возможности участвовать в Лиге наций-2022/23.