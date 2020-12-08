Первая великая победа советского футбола. Сборная СССР выиграла Олимпиаду-56

Сегодня, 8 декабря, исполнилось 64 года первому трофею сборной СССР по футболу. В финальном матче Олимпиады-1956 советская команда под руководством Гавриила Качалина обыграла Югославию со счетом 1:0.

Единственный мяч на 48-й минуте провел Анатолий Ильин.

Четверо участников того олимпийского турнира четыре года спустя возьмут также золото первого розыгрыша чемпионата Европы (тогда Кубок Европы): Лев Яшин, Анатолий Масленкин, Игорь Нетто и Валентин Иванов.

Из состава золотой олимпийской сборной СССР-1956 сейчас остается в живых только один — первый вице-президент РФС Никита Симонян, которому в октябре исполнилось 94 года.

Впоследствии СССР возьмет олимпийское золото в футболе еще один раз — в 1988 году в Сеуле.

Футбольный турнир XVI Олимпиады

Финал

Югославия — СССР — 0:1 (0:0)

Гол: Ильин, 48.

Югославия: Раденкович, Кошчак, Радович, Шантек, Спаич, Крстич, Шекуларац, Папец, Антич, Веселинович, Муич.

СССР: Яшин, Кузнецов, Башашкин, Огоньков, Масленкин, Нетто, Татушин, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин.

Судья: Райт (Австралия).

8 декабря 1956 года. «Мельбурн Крикет Граунд». 86 716 зрителей.