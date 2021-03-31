Овчинников считает, что Россия будет бороться за первое место в группе отбора ЧМ-2022

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги мартовских матчей сборной России в квалификации на ЧМ-2022.

«Думаю, цикл удачный, потому что из девяти очков взяли шесть. Было бы неплохо и в третьей игре победить, но в целом результат хороший. Пока рано говорить, кто будет бороться за первое место, но скорее всего перед нами другой цели не стоит. Конечно, Россия будет бороться за первое место. Хорваты — самый сильный соперник, но время покажет, как сложится ситуация и какие матчи будут ключевыми», — сказал Овчинников «СЭ».

Также Овчинников отметил, что к более слабым Кипру и Мальте сборная легко не относится.

«К ним никто легко никто и не относится. Тренерский штаб это учел, и в матчах с такими командами осечек у нас не бывает. Это говорит о профессионализме наших футболистов, которые относятся серьезно к любому сопернику. Наша задача — отобраться на чемпионат мира, каждая игра рассматривается через призму получения очков. Сборная сработала хорошо»

После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.

(Константин Колмаков)