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Сегодня, 22:30

Орлов — о невызове Дзюбы в сборную России: «Пока он меня не убедил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Артем Дзюба пока не до конца готов, чтобы получить приглашение в сборную России.

— Считаю, что надо заканчивать экспериментировать с составом. Пора уже определиться и играть в определенных сочетаниях. Хватит уже смотреть людей!

Карпин установил возрастной ценз — до 30 лет? Я считаю, что не надо обращать внимания на характер игр. Ну и что, что товарищеские встречи? Это сборная России, которая защищает честь страны! Должны играть сильнейшие!

Нужно ли было сейчас вызвать Дзюбу? Не уверен. Да, один матч он провел сильно. Тут никто не спорит. Но видно, что физически форвард еще не до конца готов. Ему надо доказать свою состоятельность, подтянуть «физику», побольше двигаться без мяча. Пока он меня не убедил, что достоин играть за национальную команду. Впереди еще немало туров. Посмотрим, понаблюдаем за ним.

Сергей Пиняев. «Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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