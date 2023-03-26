Силкин — о победе сборной России: «Мне не понравился матч — в первом тайме вышла куча игроков»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

«Впечатления от игры неважные, мне не понравился матч. В первом тайме просто вышла какая-то куча игроков. То ли они тряслись, то ли они не умеют играть. Несмотря на то, что победа, забили два мяча, но была буря в стакане воды. Да, это сборная России, можно сейчас экспериментировать, но плоды работы должны быть видны на футбольном поле. Мы сейчас не играем с хорошими командами, и даже их национальная команда России не может обыграть. Миранчук оказался там, где надо во время первого забитого мяча. Пиняев старался, но замены вышли непонятными. Ребята, которые появились во втором тайме, не проявили себя, кроме Миранчука», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).