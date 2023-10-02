Ондуа высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Камерун

Полузащитник сборной Камеруна и швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Камерун.

«Я давно хотел, чтобы этот матч состоялся. И очень рад, что теперь о нём объявили официально. Будет прекрасно, если я смогу сыграть против сборной России у себя дома. Это к тому же очень приятно! Больше скажу — это гордость!» — приводит слова Ондуа Metaratings.ru.

12 октября национальная команда проведет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене», а 16 октября сыграет с Кенией в Турции.