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Сегодня, 18:59

Ондуа высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Камерун

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна и швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Камерун.

«Я давно хотел, чтобы этот матч состоялся. И очень рад, что теперь о нём объявили официально. Будет прекрасно, если я смогу сыграть против сборной России у себя дома. Это к тому же очень приятно! Больше скажу — это гордость!» — приводит слова Ондуа Metaratings.ru.

12 октября национальная команда проведет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене», а 16 октября сыграет с Кенией в Турции.

Источник: https://metaratings.ru/news/ondua-budet-prekrasno-esli-smogu-sygrat-protiv-sbornoi-rossii-u-sebya-doma-eto-gordost-290652/
Гаэль Ондуа
Футбол
Сборная России по футболу
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