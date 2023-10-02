Полузащитник «Ахмата» Харин о вызове в сборную России: «Хочу как можно лучше проявить себя и закрепиться в составе»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал «СЭ» свое первое попадание в состав сборной России.

В понедельник, 2 октября, Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список из 29 футболистов, приглашенных на октябрьский сбор национальной команды. Харин попал в состав сборной впервые в карьере.

«Эмоции от первого вызова в сборную Россию только положительные. С нетерпением жду встречи с командой и тренерским штабом, пока не общался с Карпиным. Ставлю перед собой задачу как можно лучше проявить себя, чтобы тренерский штаб это оценил, и закрепиться в основном составе. Пока никто из игроков или руководства «Ахмата» не поздравил меня с этим событием, не виделись еще. Пока получил поздравления от близких родственников и друзей», — сказал Харин «СЭ».

Харин в сезоне-2023/24 провел 9 матчей за «Ахмат» и сделал 2 результативные передачи.

Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября. 12 октября национальная команда проведет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене», а 16 октября сыграет с Кенией в Турции.