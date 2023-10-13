Нжи рассказал, что Это'О не давал наставлений сборной Камеруна перед игрой с Россией

Нападающий «Сивасспора» Клинтон Нжи заявил, что президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О не давал наставлений камерунским игрокам перед товарищеской встречей со сборной России (0:1). Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Мы не получали каких-либо сообщений от президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О, также и не было встречи с ним перед игрой, — цитирует Нжи ТАСС. — Это'О является президентом нашей федерации. Я думаю, что после игры мы поговорим с ним позже. Это'о знает много о футболе, он всегда открыт для общения с футболистами. Я думаю, что каждый рад за него, это нелегко для него, но это хорошая деятельность».

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении в Турции.