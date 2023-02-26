Новиков — о матче с Ираном: «Нужно, конечно, стараться играть мотивированно»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на новость о том, что сборная России сыграет с командой Ирана в рамках товарищеского матча.

«Если контрольные матчи запланированы, то играть их нужно, ведь это работа футболистов, от этого никуда не деться. Откуда брать мотивацию? Сложно сказать, но смотреть в будущее необходимо и надеяться на лучшее. Поэтому нужно, конечно, стараться играть мотивированно», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Также он ответил на вопрос, стоит ли применять сильную ротацию в матче с Ираном.

«Нужно дождаться заявки на игру, а потом уже можно будет порассуждать о возможных составах. Сейчас это лишь теоретические размышления. Посмотрим, кого вызовет Валерий Карпин», — добавил Новиков.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.