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Сегодня, 19:26

Нигматуллин считает, что не стоит требовать результата от сборной России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» ничью национальной команды в матче с Узбекистаном (0:0).

«Считаю, что сейчас игра идет не на результат. Работа ведется на будущее, потому что нынешня сборная в полной мере экспериментальная — каждый раз набирает новых игроков, то есть получаются селекционные сборы. Матчи обязательно нужно проводить, не нужно паниковать по поводу результатов. Понятно, что хочется побеждать, хочется радоваться за сборную, но наша команда попала в очень сложную ситуацию. То, что сейчас происходит, делается для того, чтобы не потерять сборную России. Много молодых, результата требовать не стоит», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.
17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Руслан Нигматуллин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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