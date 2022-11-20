Гладилин: «Претензии Баринова к Соболеву абсолютно справедливы»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова полузащитника сборной России Дмитрия Баринова, который после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) заявил, что нападающий Александр Соболев «забивает в «Спартаке», но не в сборной».

«Не думаю, что после этих слов Дмитрия между ним и Соболевым будет конфликт. Когда нападающие не забивают в двух матчах, претензии предъявляют защитники. Оборона сегодня отстояла на ноль, Баринов причастен к этому результату, а игроки атаки за два матча ни разу не поразили ворота соперника. Претензии Баринова к Соболеву абсолютно справедливы. Дмитрий предъявил опытному игроку, не молодому же. Я полностью поддерживаю его слова. Оправданий искать не надо», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

Сборная России 20 ноября сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0. Встреча прошла в Ташкенте.