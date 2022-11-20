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Сегодня, 19:27

Гладилин: «Претензии Баринова к Соболеву абсолютно справедливы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова полузащитника сборной России Дмитрия Баринова, который после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) заявил, что нападающий Александр Соболев «забивает в «Спартаке», но не в сборной».

«Не думаю, что после этих слов Дмитрия между ним и Соболевым будет конфликт. Когда нападающие не забивают в двух матчах, претензии предъявляют защитники. Оборона сегодня отстояла на ноль, Баринов причастен к этому результату, а игроки атаки за два матча ни разу не поразили ворота соперника. Претензии Баринова к Соболеву абсолютно справедливы. Дмитрий предъявил опытному игроку, не молодому же. Я полностью поддерживаю его слова. Оправданий искать не надо», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

Сборная России 20 ноября сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0. Встреча прошла в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-pretenzii-barinova-k-sobolevu-absolyutno-spravedlivy-podderzhivayu-dmitriya/

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Александр Соболев
Дмитрий Баринов
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
7
6
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