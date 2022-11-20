Масалитин: «Вешать всех собак на Карпина — неправильно. Тяжело что-то поставить за короткий промежуток времени»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о товарищеском матче национальной команды России против Узбекистана (0:0).

«Конечно, было тяжело — наша сборная не сыгранная, сырая. Но ожидать чего-то другого не стоило. Сейчас происходит процесс поиска игры, схемы — это нормально. Да, смотреть матч было скучно, скорости были низкие, но что поделать? Другой сборной у нас нет. Поймите: каждый сборник приезжает из команды со своей системой, у всех разные схемы, поэтому Карпину тяжело что-то поставить за короткий промежуток времени. Вешать всех собак на Карпина — неправильно. Придет любой другой тренер, будет то же самое», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Также он ответил на вопрос, нужны ли сборной России товарищеские матчи.

«Безусловно, сборной нужны товарищеские матчи. Просто относиться к ним нужно по-другому, не ожидать сиюминутного результата. Наши футболисты играют на том уровне, который у них есть — выше головы они не прыгнут. А отказываться от товарищеских матчей нельзя, нужно смотреть в будущее», — сказал Масалитин.

Ранее, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0).