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Масалитин: «Вешать всех собак на Карпина — неправильно. Тяжело что-то поставить за короткий промежуток времени»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о товарищеском матче национальной команды России против Узбекистана (0:0).

«Конечно, было тяжело — наша сборная не сыгранная, сырая. Но ожидать чего-то другого не стоило. Сейчас происходит процесс поиска игры, схемы — это нормально. Да, смотреть матч было скучно, скорости были низкие, но что поделать? Другой сборной у нас нет. Поймите: каждый сборник приезжает из команды со своей системой, у всех разные схемы, поэтому Карпину тяжело что-то поставить за короткий промежуток времени. Вешать всех собак на Карпина — неправильно. Придет любой другой тренер, будет то же самое», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Также он ответил на вопрос, нужны ли сборной России товарищеские матчи.

«Безусловно, сборной нужны товарищеские матчи. Просто относиться к ним нужно по-другому, не ожидать сиюминутного результата. Наши футболисты играют на том уровне, который у них есть — выше головы они не прыгнут. А отказываться от товарищеских матчей нельзя, нужно смотреть в будущее», — сказал Масалитин.

Ранее, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-veshat-vseh-sobak-na-karpina-nepravil-no-drugoj-sbornoj-u-nas-net/

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Сборная России по футболу
3
1
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