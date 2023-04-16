Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:47

Непомнящий оценил возможный матч сборной России с Камеруном

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, как относится к возможному товарищескому матчу между национальной командой России и камерунцами.

«Отношусь максимально позитивно. Национальной сборной нужны игры, а тем более игры такого уровня. Все-таки сборная Камеруна достаточно серьезный соперник. Почти 100 процентов футболистов играет в европейских чемпионатах. Поэтому я только приветствую подобную игру, если конечно одна будет реальна», — приводит «Спорт День за Днем» слова Непомнящего.

Ранее «СЭ» сообщал, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.

В марте россияне провели два товарищеских матча. 23 числа сборная России сыграла против Ирана (1:1), а 26-го — против Ирака (2:0).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-trener-sbornoy-kameruna-nepomnyashchiy-otsenil-vozmozhnyy-match-s-rossiey
Валерий Непомнящий
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Димитров: «Не думаю, что ради финала Кубка России правильно отказываться от участия в Кубке ЦАФА»
Новости
RSS RSS
Все новости