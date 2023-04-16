Непомнящий оценил возможный матч сборной России с Камеруном

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, как относится к возможному товарищескому матчу между национальной командой России и камерунцами.

«Отношусь максимально позитивно. Национальной сборной нужны игры, а тем более игры такого уровня. Все-таки сборная Камеруна достаточно серьезный соперник. Почти 100 процентов футболистов играет в европейских чемпионатах. Поэтому я только приветствую подобную игру, если конечно одна будет реальна», — приводит «Спорт День за Днем» слова Непомнящего.

Ранее «СЭ» сообщал, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.

В марте россияне провели два товарищеских матча. 23 числа сборная России сыграла против Ирана (1:1), а 26-го — против Ирака (2:0).