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Непомнящий объяснил, почему его не впечатлила игра сборной России в матче с олимпийской сборной Египта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от товарищеской встречи национальной сборной России с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Если говорить о спортивной составляющей, то матч не впечатлил. Что касается игры, то в ней было много изъянов и проблем. Но это связано с тем, что игроки не имеют возможности так быстро понять, что от их требуется. И нет сыгранности. Команда в таком составе собралась два дня назад. Поэтому трудно было чего-то ожидать. Хотя некоторые из футболистов проявили себя на вполне хорошем уровне», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11128823-nepomnyaschij-obyasnil-pochemu-ego-ne-vpechatlila-igra-sbornoj-rossii-v-matche-s-olimpijskoj-sbornoj-egipta.html
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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