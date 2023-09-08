Непомнящий объяснил, почему его не впечатлила игра сборной России в матче с олимпийской сборной Египта

Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от товарищеской встречи национальной сборной России с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Если говорить о спортивной составляющей, то матч не впечатлил. Что касается игры, то в ней было много изъянов и проблем. Но это связано с тем, что игроки не имеют возможности так быстро понять, что от их требуется. И нет сыгранности. Команда в таком составе собралась два дня назад. Поэтому трудно было чего-то ожидать. Хотя некоторые из футболистов проявили себя на вполне хорошем уровне», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.