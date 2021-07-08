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Депутат Лебедев: «Никакого Лева или Венгера. Хватит уже тратить миллионы, пора давать результат»

17:12
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Абсолютно правильное решение, — сказал Лебедев «СЭ». — Очень жалко, что Станислав Саламович не поступил как настоящий мужчина — не ушел из сборной сам. Итог закономерен, не сделал сам, значит, сделают за тебя. Провал, который мы получили на Евро, не мог остаться без наказания. Считаю решение верным, но теперь возникает новая задача — найти нового главного тренера».

Также депутат поделился своим мнением о кандидатурах на пост главного тренера сборной.

«Считаю, что этой сборной нужен иностранный тренер. Все наши специалисты, которые достойны работать в национальной команде — уже дали отказ. Нужен тренер без клуба, который сконцентрируется только на наших игроках. Семин, на мой взгляд, не годится сейчас на пост главного тренера сборной. Поэтому только иностранец, но только не звездный. Никакого Йохима Лева или Арсена Венгера. Хватит уже тратить миллионы, пора давать результат», — заявил Лебедев.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

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