Чернышенко назвал логичным расторжение контракта с Черчесовым

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу, — цитирует Чернышенко ТАСС. — Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично. Мы детально обсудили сложившуюся в спортивной сфере ситуацию на совещании 2 июля.

Все поручения мною даны, в частности Минспорт со спортивными федерациями проработает вопрос совершенствования законодательства по представлению кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации.

Важно понимать, что мы планируем системно решать вопрос качественной перезагрузки деятельности федераций и спортивных команд. Высокие результаты — главный критерий для всех, в том числе и для нового кандидата на должность главного тренера сборной России по футболу".

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе.