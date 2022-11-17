Пиняев выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Таджикистаном, Глебов стал капитаном команды

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Стал известен состав российской команды на эту встречу.

Александр Селихов, Сергей Пиняев, Александр Солдатенков и Лечи Садулаев дебютируют за основную команду, Данил Глебов — капитан.

Россия: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Глебов, Уткин, Миранчук, Пиняев, Садулаев, Чалов.

Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Литвинов, Сильянов, Баринов, Мостовой, Захарян, Карпукас, Фомин, Соболев, Сычевой, Комличенко.

В четверг, 17 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча пройдет на стадионе «Памир» и начнется в 18.00 по московскому времени.