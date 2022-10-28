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Сегодня, 21:38

Мухамадиев — о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана: «Для таджиков это будет хороший праздник»

Алина Савинова
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Бывший игрок сборной Таджикистана Мухсин Мухамадиев поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Для таджиков это будет хороший праздник, потому что Россия является знаковой командой, которая выступала на чемпионате мира и могла снова попасть на этот турнир. Кроме того сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА. Эта национальная команда ни разу не приезжала в Таджикистан, болельщикам будет интересно посмотреть этот матч, будет аншлаг. Самой сборной России игра тоже пойдет на пользу, сейчас везде умеют в футбол. Надеемся, что Таджикистан дадут бой России», — цитирует Мухамадиева Metaratings.ru.

Сегодня, 28 октября, РФС сообщил, что национальная команда России сыграет товарищеский матч со сборной Таджикистана. Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

Источник: https://metaratings.ru/news/mukhamadiev-igra-so-sbornoy-rossii-budet-prazdnikom-dlya-tadzhikistana-1397974/
Мухсин Мухамадиев
Футбол
Сборная России по футболу
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