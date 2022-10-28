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Сегодня, 20:53

Кузяев: «Таджики так же, как и киргизы, дадут бой сборной России»

Алина Савинова
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Бывший игрок таджикского «Халтона» Адьям Кузяев прокомментировал новость о том, что сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана.

«Приезд сборной России будет большим праздником для таджиков. В этой стране очень гостеприимный народ, и они с удовольствием встретят российскую национальную команду. Будет огромный интерес и ажиотаж перед этим матчем, в этом нет сомнения. В Таджикистане очень любят футбол, в этой стране выросло много хороших игроков.

Правильно, что сборная России находит себе спарринг-партнеров и играет товарищеские матчи. Это дает игрокам чувствовать себя в обойме, кроме того международная игра всегда стоит особняком, какая бы она ни была. Это будет очень непростой матч. Таджики так же, как и киргизы, дадут бой сборной России", — цитирует Кузяева Metaratings.ru.

Сегодня, 28 октября, РФС сообщил, что национальная команда России сыграет товарищеский матч со сборной Таджикистана. Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzyaev-sbornaya-tadzhikistana-dast-boy-sbornoy-rossii-1397970/
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Сборная России по футболу
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