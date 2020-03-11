Молдавия назвала состав на матчи с Россией и Андоррой

Тренерский штаб сборной Молдавии назвал состав команды на товарищеские матчи со сборными России и Андорры.

Состав сборной Молдавии.

Вратари: Алексей Кошелев («Фортуна» Ситтард, Голландия), Денис Русу («Поли Яссы», Румыния), Николай Чеботарь («Сфынтул Георге»).

Игроки оборонительного плана: Игорь Армаш («Волунтарь», Румыния), Денис Марандич («Целье», Словения), Дину Граур («Астра Джурджу», Румыния), Кэтэлин Карп («Уфа», Россия), Виктор Мудрак («Алашкерт», Армения), Анатолий Препелицэ («Спартак» Юрмала, Латвии), Артур Крэчун («Университатя» Клуж, Румыния), Олег Рябчук («Пасуш де Феррейра», Португалия), Ион Жардан («Петрокуб), Андрей Кожокарь («Сперанца Ниспорены»), Максим Плопа («Балтика» Россия), Сергей Платика (Петрокуб).

Игроки атакующего плана: Валерий Чуперка («Тамбов», Россия), Артур Ионицэ («Кальяри», Италия), Александр Суворов («Сфынтул Георге»), Вадим Рацэ («Киндия Тырговиште», Румыния), Евгений Кочук («Сабах», Азербайджан), Кристиан Дрос («Политехника Тимишоара», Румыния), Раду Гынсарь («Хапоэль Кирьят Шмона», Израиль), Виталий Дамашкан («Фортуна» Ситтард, Голландия), Николай Милинчану («Вадуц», Лихтенштейн), Владимир Амброс («Петрокуб»).

Матч Молдавия — Андорра должен пройти 26 марта в Тирасполе, Молдавия — Россия — 31 марта в Кишеневе. Ранее в Молдавии отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Информации об отмене матчей пока нет. При этом была приостановлена продажа билетов на матч с Россией.