Таски высказался о возможном назначении Кунца на пост главного тренера сборной России

Бывший игрок «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал «СЭ» возможное назначение немца Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

«Я не слышал новостей о Кунце в сборной России. Однако в последние месяцы в немецких СМИ он был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии. Он был очень успешен со сборной U21, с которой выиграл чемпионат Европы. Теперь же он тренер национальной сборной на Олимпийских играх. Пока мне сложно сказать, подходит ли он для сборной России, потому что он никогда не был тренером взрослой сборной», — сказал Таски «СЭ».

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).