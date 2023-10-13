Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:10

Масалитин считает, что Камерун играет примерно на уровне Нидерландов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил уровень сборной Камеруна.

«Камерунцы были сильнее наших. Они играют в сильных чемпионатах, иногда они просто перебегали россиян. С нашей стороны были огрехи, но в этом нет ничего страшного. Камерун — достаточно сильная команда, они не приехали отбывать номер. Играли ли они в полную силу? Мне сложно сказать. Временами играли очень хорошо — это точно. В теории Камерун выступает на уровне десятой по силе европейской команды. Примерно уровень Нидерландов», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005385653_masalitin_kamerun_igraet_primerno_na_urovne_niderlandov
Валерий Масалитин
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
1
Читайте также
Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
В Иране опровергли информацию о том, что форварду «Аль-Насра» Роналду грозит 99 ударов плетью
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев считает, что переход в Азию откинет российский футбол на сто лет назад

Глебов поделился мнением о российских футболистах, выступающих за рубежом
Новости
RSS RSS
Все новости