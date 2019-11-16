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Мартинес оценил игру Азара за «Реал»

22:33
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча отборочного турнира Евро-2020 против России (4:1) прокомментировал адаптацию нападающего Эдена Азара в «Реале». Бельгиец забил два гола в игре с Россией и отдал результативный пас.

— К сожалению, у Эдена в начале сезона была травма. И это несколько ему помешало. Но в прошлом сезоне он выглядел великолепно. Каждому игроку нужно время, чтобы привыкнуть к новой команде, а команде требуется время, чтобы привыкнуть к футболисту. Надеюсь, все будет хорошо. (Дмитрий Зеленов)

Россия — Бельгия

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