Максим Беляев — о вызове в сборную: «Все оперативно сделал и приехал. Рад увидеть всех ребят»
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал свой вызов в сборную России.
— В среду мне позвонили, что нужно готовиться к приезду в сборную, сдать тест на коронавирус, — приводит пресс-служба сборной России слова Беляева. — Оперативно все сделал и уже вчера приехал в расположение команды. Рад всех видеть, ребята знакомые, коллектив прекрасный.
— Наверняка смотрели матч против Швеции. Что можете отметить?
— Полноценно посмотреть не удалось, потому что ехал из Тулы в Москву, связь постоянно пропадала. А так, моментами удавалось посмотреть. Играли хорошо, плюс состав был экспериментальный. Мне кажется, что все, кроме результата, было неплохо.
— Недавно у вас было повреждение. Как состояние?
— В прошлый раз травма помешала мне приехать в сборную. Сейчас все отлично, функциональное состояние прекрасное. Последние три матча в клубе играл полностью, нахожусь в хорошей форме. Сейчас по тренировкам видно, что есть и физика, и резкость.
— Как вам оппоненты сборной в Лиге наций?
— Группа крепкая, все соперники — достойные, умеют играть в атаку. Впрочем, как показали последние два матча Лиги наций, мы можем играть с этими командами и побеждать их. То же самое нужно сделать в двух предстоящих матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=opr1z8YQLA4&feature=youtu.be