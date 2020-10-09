Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал свой вызов в сборную России.

— В среду мне позвонили, что нужно готовиться к приезду в сборную, сдать тест на коронавирус, — приводит пресс-служба сборной России слова Беляева. — Оперативно все сделал и уже вчера приехал в расположение команды. Рад всех видеть, ребята знакомые, коллектив прекрасный.

— Наверняка смотрели матч против Швеции. Что можете отметить?

— Полноценно посмотреть не удалось, потому что ехал из Тулы в Москву, связь постоянно пропадала. А так, моментами удавалось посмотреть. Играли хорошо, плюс состав был экспериментальный. Мне кажется, что все, кроме результата, было неплохо.

— Недавно у вас было повреждение. Как состояние?

— В прошлый раз травма помешала мне приехать в сборную. Сейчас все отлично, функциональное состояние прекрасное. Последние три матча в клубе играл полностью, нахожусь в хорошей форме. Сейчас по тренировкам видно, что есть и физика, и резкость.

— Как вам оппоненты сборной в Лиге наций?

— Группа крепкая, все соперники — достойные, умеют играть в атаку. Впрочем, как показали последние два матча Лиги наций, мы можем играть с этими командами и побеждать их. То же самое нужно сделать в двух предстоящих матчах.