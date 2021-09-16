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Супруга Карпина опубликовала фото с мужем в черном

10:26
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала новое фото в Instagram. На снимке она позирует вместе с супругом. Оба одеты в черное.

«Total black», — подписано фото.

Пара поженилась в 2017 году, у них двое общих детей — Даша и Саша. Вместе с ними в Ростове живет дочь Дарьи от первого брака Анита.

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Роман Шишов все материалы автора

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