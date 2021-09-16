Супруга Карпина опубликовала фото с мужем в черном
10:26
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала новое фото в Instagram. На снимке она позирует вместе с супругом. Оба одеты в черное.
«Total black», — подписано фото.
Пара поженилась в 2017 году, у них двое общих детей — Даша и Саша. Вместе с ними в Ростове живет дочь Дарьи от первого брака Анита.
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