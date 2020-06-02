«Люди должны видеть, что мы возвращаемся к нормальной жизни». Черчесов объяснил, почему отказался от интервью по видеосвязи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как пользовался видеосвязью во время пандемии коронавируса. Специалист в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, что пришел в студию, чтобы показать возвращение к нормальной жизни.

— С игроками был на связи по видео, сейчас связывался с ними, некоторые уже приступили к тренировкам. Мы с Безугловым (врач сборной России. — Прим. «СЭ») переговорили, обсудили моменты. Он тоже позвонил, обсудили нюансы. Ионов, Дзюба, Газинский. Миранчук начал — и опять болячка вылезла.

Установил Skype, которого никогда не было. Zoom тоже есть, но я им никогда не пользовался. Я в этом плане консервативен. Вы мне предлагали по «Скайпу» связаться, но я пришел в студию, потому что люди должны видеть, что мы к нормальной жизни возвращаемся. Вот это первый шаг.