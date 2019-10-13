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Лопырева — игрокам сборной России: «Впереди борьба за первое место в группе со сборной Бельгии»

22:47
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Посол чемпионата мира-2018 и телеведущая Виктория Лопырева поздравила сборную России с победой над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и досрочным выходом в финальную часть ЧЕ.

— Сборная России по футболу сегодня на выезде уверенно обыграла Кипр, — написала Лопырева. — 5:0! Эта победа гарантировала нашей команде участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Но впереди еще 2 матча и борьба за первое место в группе со сборной Бельгии. Поздравляю наших ребят! И спасибо нашим болельщикам, которых, кажется, было больше, чем киприотов. Ура!

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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