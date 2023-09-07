Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:29

Литвинов рассказал, чего ждет от матча России с Катаром

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Катаром.

— Какие ожидания от матча с Катаром?

— Я думаю, будет интересная игра. На чемпионате мира Катар играл очень достойно.

— Достаточно ли одной игры?

— Тяжело судить. Либо две, либо одна. Небольшая разница, поэтому нормально, я думаю.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб». Встреча начнется в 18.15 по московскому времени.

Руслан Литвинов
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Сборная России пропустила гол в начале матча с Египтом
Россия пропустила ранний гол от Египта. Онлайн-трансляция матча
Литвинов: «Переход в Азию? Сложно принимать решение, которое меняет все»
Литвинов: «Сборная России деградировала? Не с чем сравнивать»
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Египтом
Агент Глебова объяснил, почему игрок не полетел на открытую тренировку сборной России в Мурманской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов: «Сборная России деградировала? Не с чем сравнивать»

Врач сборной России высказался об условиях проведения товарищеского матча с Египтом
Новости
RSS RSS
Все новости