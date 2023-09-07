Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:14

Литвинов: «Сборная России деградировала? Не с чем сравнивать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как повлиял пропущенный летний сбор на национальную команду.

— Был пропущен один сбор. Как это влияет на национальную команду?

— Игровая практика есть за свои клубы в чемпионате. Думаю, что сейчас все в хорошей форме и с отличным настроением. За сборную всегда приятно играть. Это большая честь.

— Уже долго не играем с серьезными соперниками. Вы видите, что сборная немного просела или деградировала?

— Тяжело говорить. Мы не играем с большими сборными, поэтому сравнивать не с чем.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Товарищеские матчи.
07 сент, 19:00. Suez Stadium (Суэц)
Египет (олимп.)
Россия

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Сборная России пропустила гол в начале матча с Египтом
Россия пропустила ранний гол от Египта. Онлайн-трансляция матча
Литвинов: «Переход в Азию? Сложно принимать решение, которое меняет все»
Литвинов рассказал, чего ждет от матча России с Катаром
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Египтом
Агент Глебова объяснил, почему игрок не полетел на открытую тренировку сборной России в Мурманской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Египет — Россия: прямая трансляция матча сборной

Литвинов рассказал, чего ждет от матча России с Катаром
Новости
RSS RSS
Все новости